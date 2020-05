(ANSA) – NEW YORK, 23 MAG – Donald Trump torna a calcare i campi da golf segnalando un ritorno alle normalità dopo il coronavirus e mentre gli Stati Uniti riaprono. Il presidente americano è al suo club di golf in Virginia: è la prima volta che Trump si reca in una delle sue proprietà private per giocare dagli inizi di marzo.



