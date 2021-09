(ANSA) – PERUGIA, 01 SET – Tutti a bordo mostrando il Green

pass e nessun problema particolare alla stazione di Perugia alla

partenza dei primi treni a lunga percorrenza sui quali è

necessaria da oggi la certificazione verde nell’ambito delle

misure contro la diffusione del Covid.

I primi convogli messi alla prova sono stati il Frecciarossa

in partenza dal capoluogo umbro intorno alle 5.20 per Milano e

quindi Torino e l’Intercity per Roma. A bordo di entrambi i

convogli – come verificato anche dall’ANSA – il personale delle

Ferrovie ha controllato il possesso del Green pass da parte dei

passeggeri. Tutto si è svolto nella massima calma mentre anche

la polizia ferroviaria sorvegliava come sempre lo scalo.

Entrambi i treni sono partiti in orario. (ANSA).



Fonte Ansa.it