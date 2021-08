Tra gli altri ospiti annunciati per le future puntate, Fabio Testi, Mara Venier, Iva Zanicchi, Milly Carlucci, Jerry Cala’, il direttore della Mostra del cinema di Venezia Alberto Barbera, Mario Martone, Paolo Sorrentino, Zucchero Fornaciari, Mădălina Ghenea, Vittorio Grigolo e tanti altri Amici. Ambientata in diverse località di richiamo Felicità 2021 si sviluppa attraverso il racconto dei singoli artisti coinvolti ma anche di tante persone comuni.

