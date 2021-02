(ANSA) – MILANO, 24 FEB – La Procura di Milano ha aperto

un’indagine “fiscale” su Uber Eats, filiale italiana del colosso

americano già finita in amministrazione giudiziaria per

caporalato sui rider, “per verificare se sia configurabile una

stabile organizzazione occulta” dal punto di vista fiscale. Lo

ha annunciato il procuratore di Milano, Francesco Greco, nel

corso di una conferenza stampa convocata per fare il punto sulle

indagini

a tutela dei ciclofattorini avviate nel capoluogolombardo. “E’ bene che sia aperta questa analisi fiscale su UberEats, peraltro già in corso”, ha aggiunto Greco.“Non è più il tempo di dire sono schiavi ma è il tempo didire che sono cittadini”, ha aggiunto. (ANSA).

Fonte Ansa.it

