(ANSA) – BOLOGNA, 25 AGO – “Mia zia era una persona di cuore

e non si meritava tutto questo, spero che questo episodio serva

a cambiare le cose. Mi aspetto che lui marcisca in galera, ma

che non paghi una persona sola, altrimenti succederà di nuovo”.

Lo ha detto Matteo Perini, nipote di Alessandra Matteuzzi, la

56enne massacrata di botte e martellate a Bologna dall’ex

fidanzato Giovanni Padovani, 27 anni, che lei a luglio aveva

denunciato per stalking. (ANSA).



Fonte Ansa.it