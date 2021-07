(ANSA) – RAVENNA, 24 LUG – La Procura di Ravenna ha chiuso

l’indagine con una richiesta di giudizio immediato per

l’omicidio di Ilenia Fabbri, la 46enne sgozzata nel suo

appartamento di via Corbara a Faenza, nel Ravennate, il 6

febbraio scorso a cavallo delle 6. Gli imputati, come riportato

dalla stampa locale, sono l’ex marito della donna, il meccanico

faentino 54enne Claudio Nanni inquadrato dagli inquirenti quale

mandante del delitto. E il 53enne Pierluigi Barbieri, alias ‘lo

Zingaro’, originario di Cervia ma domiciliato nel Reggiano,

esecutore materiale reo confesso.

La richiesta di immediato si basa sulle stesse contestazioni

dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip Corrado

Schiaretti che il 3 marzo aveva fatto finire in carcere i due

sospettati sulla base degli elementi raccolti da squadra Mobile

di Ravenna, Sco di Roma e locale Commissariato, arricchite da

particolari sulle modalità del delitto riferiti dal Barbieri in

due successive confessioni davanti allo stesso Gip prima e alla

polizia e al Pm poi. A breve il Gip dovrebbe emettere il decreto

con la data di avvio del processo davanti alla Corte di Assise

di Ravenna notificandolo alle parti: oltre agli imputati, anche

ai Pm titolari del fascicolo Daniele Barberini e Angela Scorza e

alle persone offese, in primis la figlia Arianna della coppia

che più di recente ha deciso che si costituirà parte civile pure

contro il padre. (ANSA).



Fonte Ansa.it