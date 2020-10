(ANSA) – SASSARI, 08 OTT – Dopo dieci mesi dalla sua morte,

Speranza Ponti ha finalmente avuto un funerale e una sepoltura.

Si è svolta a Uri, nella chiesa di Nostra Signora di Paulis, la

cerimonia per dire addio alla 50enne scomparsa il 5 dicembre del

2019 e ritrovata priva di vita il 31 gennaio, in una campagna

alla periferia di Alghero, città dove viveva. Per la sua morte è

indagato il fidanzato, Massimiliano Farci, 53 anni di Assemini,

accusato dalla Procura di Sassari di omicidio volontario e

occultamento di cadavere. Accuse per le quali la pm Beatrice

Giovannetti dovrebbe presentare a breve la richiesta di rinvio a

giudizio.

Questo pomeriggio due comunità, quella locale e quella di

Alghero, si sono strette attorno al feretro di Speranza e alla

sua famiglia. Nella chiesa sono state ammesse solo 130 persone

nel rispetto delle norme anti Covid. Ci sono i sindaci di Uri,

Lucia Cirroni, e di Alghero, Mario Conici, con le fasce

tricolori, e il commissario della Provincia di Sassari, Pietrino

Fois, a rappresentare la vicinanza anche delle istituzioni. A

celebrare la messa il vescovo di Alghero Mauro Maria Morfino e

il parroco di Uri don Gianni Nieddu. Le parole del vescovo,

pronunciate con l’omelia, fermano le lacrime e riempiono i

cuori, almeno per qualche minuto. “Oggi si chiude un lungo

periodo di dolore che ha travalicato le mura di casa. E non

poteva che essere così davanti a una realtà che ci vede tutti

profondamente partecipi, ma anche attoniti; una realtà

devastatrice fatta di affetti malvissuti, di persone usate”,

dice l’alto prelato guardando negli occhi stanchi mamma Raimonda

e papà Salvatore, seduti in prima fila. “Non pretendo di avere

parole che vi possano consolare. Posso solo portare la parola

del Vangelo che spalanca il vostro orizzonte alla speranza”,

continua il vescovo.

Poi, senza mai nominarlo, lancia un ammonimento all’assassino

di Speranza: “Questa non è la modalità di vivere la vita umana.

La vita umana senza i sentimenti di Cristo diventa rapina della

vita, diventa omicidio”. E chiude l’omelia con un avvertimento

per tutti: “Non pecchiamo, perché quello che provochiamo è

dolore. È morte. È fine della speranza”. (ANSA).



