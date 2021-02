(ANSA) – ROMA, 04 FEB – E’ fissata per il prossimo 29 aprile

davanti al gup di Roma l’udienza preliminare del procedimento

che vede imputata la psichiatra Loriana Bianchi, in servizio nel

reparto femminile del carcere di Rebibbia, accusata di omicidio

colposo in relazione alla morte di due bambini uccisi dalla

madre Alice Sebesta nel 2018 nel reparto nido del carcere

romano.

Sebesta, assolta per vizio

totale di mente, era detenuta perreati di droga. Della vicenda scrivono oggi alcuni quotidiani.Secondo la Procura di Roma la psichiatra “per colpa, determinatada imprudenza, negligenza ed inosservanza di legge – si leggenel capo di imputazione -, ha omesso di sottoporre a visitapsichiatrica la detenuta ed a somministrarle le cure conseguentianche farmacologiche, sebbene avesse ricevuto ripetute richiestedi intervento, conseguenti a comportamenti evidenti di scompensopsichico”. Una condizione di “totale infermità di mente” che haportato Sebesta ad uccidere i figli di 6 e 19 mesi “dapprimalanciandoli dalle scale della sezione nido e immediatamente doposbattendo entrambi sul pavimento”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

