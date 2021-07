(ANSA) – FIRENZE, 08 LUG – Chiesto l’ergastolo davanti alla

corte di assise di Firenze per Bernardino Lai, 75 anni, imputato

dell’omicidio di Fulvio Dolfi, 62 anni, il vicino di casa

(abitava al piano di sopra) trovato ucciso con 22 coltellate il

16 luglio 2020 nella sua abitazione di Firenze, via Rocca

Tedalda, zona sud della città. Il pm Fabio Di Vizio ha ribadito

le accuse di omicidio commesso con l’aggravante della crudeltà

per le sevizie inferte alla vittima, fattispecie tali da

configurare la richiesta del massimo della pena. Tra i punti di

forza ribaditi nella requisitoria del pubblico ministero, il

ritrovamento di tracce di sangue riconducibili a Lai

nell’appartamento di Dolfi, circostanza che l’imputato ha

spiegato con ferite procuratesi in un incidente domestico e

ammettendo poi di essere andato la mattina nella casa del

vicino, ma negando di essere lui l’assassino. Il processo era

stato istruito con giudizio immediato per l’evidenza delle

prove. La difesa, avvocato Letizia Franceschi, ha evidenziato

lacune nella parte accusatoria. “La colpevolezza del mio

assistito non è stata provata nel processo – ha spiegato

l’avvocato Franceschi -. Non venne ritrovata l’arma del delitto,

manca il movente per l’omicidio, non è stata definita l’ora del

decesso o dell’aggressione mortale se non su un ampio arco

temporale che va dalle 14 circa della domenica alle 12 del

lunedì successivo”. La difesa ha chiesto l’assoluzione per Lai “se non si ha l’assoluta certezza che sia stato lui l’omicida e

permanga anche un solo dubbio ragionevole che l’imputato sia

innocente”. Nell’abitazione della vittima furono trovati segni

di lotta, gli arredi rovesciati e danneggiati nelle stanze:

Dolfi tentò di difendersi e reagì a chi poi lo uccise con

efferatezza. Nella prima fase delle indagini fu ipotizzato

perfino che avessero agito più persone. Il cadavere fu ritrovato

il 16 luglio, dopo molto tempo dall’uccisione, quando i cani di

un’altra vicina abbaiavano alla porta di Dolfi e gli inquilini

si decisero a far intervenire le autorità per fare una verifica.

Prossima udienza il 13 luglio, con repliche delle parti, poi

camera di consiglio della corte di assise, presidente Raffaele

D’Isa, per la sentenza. (ANSA).



Fonte Ansa.it