CATANZARO, 09 NOV – Due ergastoli e due condanne a

20 e 12 anni di reclusione: sono le richieste fatte dal

sostituto procuratore della Dda di Catanzaro Andrea Mancuso, nel

processo in corso a Catanzaro, in Corte d’assise, a carico dei

presunti responsabili dell’omicidio del biologo Matteo Vinci, di

42 anni, e del ferimento del padre, Francesco, di 70, investiti

dallo scoppio, azionato con un radiocomando, di una bomba

collocata sotto l’automobile sulla quale stavano viaggiando.

L’attentato fu compiuto a Limbadi, nel vibonese, il 9 aprile del

2018.

Il carcere a vita é stato chiesto per Rosaria Mancuso, di 64

anni, e per il genero della donna, Vito Barbara, di 28, accusati

di essere stati i mandanti dell’attentato.

La richiesta della condanna a 20 anni riguarda Domenico Di

Grillo, di 72 anni, marito di Rosaria Mancuso, accusato del

tentato omicidio di Francesco Vinci, avvenuto nel 2017. Vinci,

in quell’occasione, fu vittima di un pestaggio a causa del quale

subì la frattura della mandibola. Dodici anni di carcere,

infine, sono stati chiesti per Lucia Di Grillo, di 32 anni,

figlia di Domenico Di Grillo e Rosaria Mancuso e moglie di Vito

Barbara, accusata di lesioni personali ai danni di Francesco

Vinci e della moglie Rosaria Scarpulla, vittime di

un’aggressione nel 2014.

Le vessazioni ai danni dei Vinci, culminate con l’omicidio di

Matteo Vinci, sarebbero da collegare, secondo l’accusa, al loro

rifiuto a cedere un loro terreno alle famiglie Mancuso e Di

Grillo. La famiglia Vinci non si é mai piegata, però, alle

pressioni subite, promuovendo anche dei procedimenti giudiziari

in sede civile e penale, ed attirandosi così, sempre a detta

dell’accusa, i propositi di vendetta da parte dei rivali.





