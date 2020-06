(ANSA) – ROMA, 17 GIU – “Noi non ci siamo mai sottratti al dialogo ma per ballare il tango, come dicono in America, bisogna essere in due: non è stato mai possibile avere la vostra collaborazione”. Così la capogruppo di Forza Italia al Senato, Annamaria Bernini, parlando nell’aula di palazzo Madama, rivolta al governo e alla maggioranza. “Non possiamo farle passare la bufala che ci sia un Consiglio europeo informale: non esistono.

La formalità o meno del prossimo Consiglio è il velo dietro il quale lei, presidente, si nasconde per evitare un voto, tenuto conto delle divisioni interne alla maggioranza. Sta affondando l’Italia nella palude: serve una guida autorevole che indichi una prospettiva, serve che lei – aggiunge rivolto a Conte – chieda al Parlamento un mandato forte per negoziare in Europa.

Non abbiamo più tempo per le chiacchiere: dobbiamo dare all’Italia soluzioni, io non voglio essere corresponsabile con lei della rovina dell’Italia. Io vorrei che lei fosse come la Merkel, con la forza di negoziare, basta bisticci di maggioranza”. (ANSA).



