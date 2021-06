(ANSA) – TRENTO, 04 GIU – Nell’incidente aereo

all’aviosuperficie di Caposile (Venezia) è morto il noto

commercialista e consulente del lavoro altoatesino Helmuth

Thaler, di 63 anni, fratello della ex senatrice Svp Helga Thaler

Ausserhofer. La notizia si è diffusa in serata in val Pusteria

ed è stata accolta con sgomento nel mondo economico e politico

altoatesino.

L’incidente si è verificato, alle ore 16.15, con un Magni m

16, un mini-elicottero, detto ‘autogiro’, a cinque minuti dal

decollo. Il velivolo è precipitato per cause in via di

accertamenti da un’altezzza di 50 metri. Il pilota è deceduto

sul posto. (ANSA).



Fonte Ansa.it