“Livatino veniva definito spregiativamente dai mafiosi come ‘il santocchio’. Era noto che per Livatino il rendere giustizia fosse strettamente connesso alla sua fede. Venne assassinato come giudice credente.

“Per giudicare occorre la luce e nessun uomo è luce a se stesso” Livatino venne ucciso come giovane magistrato credente, per questa sua nervatura spirituale e religiosa.

Questa è la componente eroica agli occhi del mondo: quando Livatino opera, non esistono ancora una serie di strumenti normativi che poi sono stati introdotti. Lui operava veramente in una condizione rudimentale. E nonostante ciò ha raggiunto straordinari risultati”.

“Livatino è l’antitesi del magistrato come emerge oggi dal sistema di Palamara, ma è anche l’antitesi di un altro modello di magistrato che si sta affermando in questi anni, presentato come il magistrato che si sostituisce al legislatore, che si atteggia ad élite tecnocrate del Paese. Livatino dice chiaramente che il magistrato non può creare la norma ma deve limitarsi a interpretare la norma. Una delle frasi che egli soleva ripetere e che dovrebbe essere scolpita in tutte le sedi di giustizia è questa: ‘per giudicare occorre la luce e nessun uomo è luce a se stesso’”.

“Ma lui è un modello per chiunque lavori nelle istituzioni, perché significa che si può essere uomini delle istituzioni senza nascondersi. Quando si parla di Livatino, se non lo si presenta in tutta la sua dimensione anche culturale gli si fa un’ingiustizia. Egli ha posto il problema del fondamento di verità nel diritto, lui cerca la luce. Livatino è poi un modello per tutti i laici cattolici perché dimostra che oggi l’antidoto a questa deriva relativista è la necessità incanalata nella sua vita di vivere la fede in maniera coerente con la cultura e con la vita”.

E’ in uscita nelle librerie nei prossimi giorni, a ridosso della beatificazione del 9 Maggio, il libro “Un giudice come Dio comanda”, dedicato alla figura del magistrato Rosario Livatino, assassinato il 21 settembre 1990 all’età di 38 anni.

