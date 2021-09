Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, interviene sulla vicenda del vicequestore Schilirò sul palco dei No Green Pass, definendo, secondo quanto si apprende da fonti del Viminale, le sue dichiarazioni “gravissime”. “Sto seguendo la vicenda personalmente con il capo della Polizia, Lamberto Giannini, affinché vengano accertate, con assoluta celerità, le responsabilità sotto ogni profilo giuridicamente rilevante a carico dell’interessata” dice. adnkronos

Vicequestore Schilirò: “Google dedica alla professione che svolgo molte pagine. Ieri ero solo una libera cittadina che esercita i propri diritti. Se l’amministrazione non gradisce la mia fedeltà alla Costituzione e al popolo italiano, mi dispiace, andrò avanti lo stesso – afferma – Ho scelto il mio mestiere, perché credevo che non ci fosse niente di più nobile del garantire la sicurezza di ogni cittadino, in modo che chiunque fosse libero di esprimere il proprio vero sé. Se questo mi viene negato, il mio mestiere non ha più senso. Andrò avanti sempre, con o senza divisa, per amore del mio Paese”.

“Ricordo che il Ministro Lamorgese, consenti’ un Rave Party abusivo, non vorrà mica prendersela con una poliziotta solo perché partecipa (senza divisa) da libera cittadina nelle piene prerogative dell’art. 17 della Costituzione a una manifestazione pacifica?

Stiamo prendendo una deriva che umilia tutti.” Lo scrive il senatore Armando Siri sulla sua pagina Facebook.

“Sto ricevendo decine di messaggi da cittadini vaccinati e non, pro vax e no vax tutti, senza distinzione, preoccupati per questa deriva autoritaria.

Io non penso che Matteo Salvini da Ministro dell’Interno se la sarebbe mai presa con una poliziotta anche se avesse partecipato a una manifestazione del PD contro di lui.

Ciascun cittadino è libero di esprimere le proprie opinioni pacificamente, senza per questo dover subire alcuna ritorsione. Si chiama democrazia.”

FONTE