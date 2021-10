(ANSA) – MILANO, 26 OTT – All’Università Bocconi di Milano

nasce, a partire da questo anno accademico, l’Amplifon Chair in

Customer Science che è stata inaugurata oggi dalla lectio di

Gaia Rubera, titolare della cattedra e direttore del

Dipartimento di Marketing della Bocconi. L’attività prevede un

programma di ricerca e iniziative che coinvolgeranno gli

studenti in challenge didattiche che li metteranno in contatto

diretto con la realtà aziendale. “Sono due gli obiettivi del corso – ha spiegato Gaia Rubera

-: da un parte quello di sviluppare la ricerca in ambito di

Customer Sciences e di avvicinare e coinvolgere gli studenti su

questi temi”. Anche attraverso le challenge a loro rivolte, in

cui gli studenti hanno accesso per circa un mese alla

piattaforma dati di Amplifon, si comportano come se fossero dei

data scientist e sviluppano dei modelli di intelligenza

artificiale per risolvere problemi concreti che l’azienda ha

nella gestione dei suoi rapporti coi clienti. “Il vantaggio

dell’intelligenza artificiale è quello di permetterci di

estrarre conoscenza da dati che non sono più semplicemente

numerici – ha proseguito Rubera – ma sono anche di testo, di

immagini e di audio. Così riusciamo ad avere una conoscenza a

tutto tondo di quello che è il consumatore”. “Siamo molto contenti di iniziare questa collaborazione che

ha uno spirito di lungo periodo e siamo orgogliosi di farlo

affrontando un tema, che è quello della conoscenza del

consumatore bastata sull’utilizzo dei dati, che è di estrema

attualità”, ha commentato Enrico Vita, Ceo di Amplifon. Secondo

il rettore dell’Università Bocconi, Gianmario Verona, “questa

cattedra si occupa della frontiera del marketing, la cosiddetta

Customer sciences, ed è figlia dei tempi perché stiamo vivendo

un’epoca in cui i grandi dati stanno stravolgendo il modo in cui

interagiamo con i consumatori”. (ANSA).



