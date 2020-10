(ANSA) – ROMA, 25 OTT – Verrà pubblicata domani, secondo

quanto si apprende, la graduatoria a del concorso per le

specializzazioni in Medicina. La Sesta sezione del Consiglio di

Stato ha infatti depositato 16 diverse ordinanze cautelari che

accolgono gli appelli del ministero dell’Università e del

ministero della Salute in riforma delle precedenze ordinanze

cautelari del Tar che avevano ammesso con riserva i concorrenti.

Con le 16 ordinanze, il Consiglio di Stato ha annullato

l’ammissione con riserva e si è limitato a disporre che il Tar

fissi l’udienza di merito con priorità nella quale si potrà



Advertisements