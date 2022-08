(ANSA) – ANCONA, 21 AGO – Sono in corso dal pomeriggio le

ricerche di un 60enne che risulta disperso in mare ad Ancona:

era uscito per fare delle immersioni nella zona della Grotta

Azzurra. Si tratta di 60enne anconetano, a dare l’allarme sono

stati i familiari che non lo hanno visto rientrare. La Guardia

costiera e i vigili del fuoco con i sommozzatori e una squadra

del porto stanno perlustrando il tratto di mare tra la Grotta

Azzurra e l’area Fincantieri nel porto di Ancona, ma finora

senza esito. (ANSA).



Fonte Ansa.it