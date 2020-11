(ANSA) – MILANO, 28 NOV – Un uomo di circa 60 anni è stato

trovato morto intorno alle 7 davanti al Pronto soccorso

dell’ospedale Fatebenefratelli in via Castelfidardo, in centro

Milano.

Secondo quanto riferito dai soccorritori del 118, l’uomo

presentava dei traumi al corpo compatibili con un pestaggio o un

investimento e si trovava sotto dei cartoni, quasi qualcuno

avesse voluto nasconderne la presenza.

Le

indagini sono affidate agli agenti della Questura diMilano. (ANSA).

Fonte Ansa.it

