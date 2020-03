(ANSA) – WASHINGTON, 2 MAR – Anche Pete Buttigieg lascia la corsa per la Casa Bianca. Lo riferiscono i media Usa. L’ex sindaco di South Bend era stato l’outsider rivelazione della campagna nelle prime due tornate di primarie democratiche, in Iowa e New Hampshire, ma poi ha frenato in Nevada ed è crollato in South Carolina. Da qui la decisione di ritirarsi. (ANSA).



Fonte

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram