(ANSA) – NEW YORK, 10 GIU – L’ultimo addio a George Floyd. La famiglia lo ha salutato per sempre seppellendolo nella suo Texas, accanto alla madre allo Houston Memorial Gardens di Pearlands.

Alla sua destinazione finale Floyd è arrivato in carrozza: la sua bara dorata era circondata da fiori bianchi e accompagnata da palloncini.

Intanto, l’America scende di nuovo in piazza contro il razzismo e per chiedere una riforma della polizia.

Nelle maggiori città americane sono in corso imponenti manifestazioni per dimostrare che questa volta si deve voltare pagina. A New York migliaia di persone si sono radunate sulle 42ma strada. A Washington e Los Angeles si ripetono le scene degli ultimi giorni, con giovani armati di mascherina che protestano.



