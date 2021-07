(ANSA) – ROMA, 02 LUG – Sono ancora 2.585.513 gli over 60

italiani ancora senza prima dose di vaccino anti-Covid. Il dato

emerge dal report settimanale della struttura del commissario

Francesco Figliuolo. In una settimana sono stati raggiunti poco

più di centomila ultrasessantenni (erano 2.693.791 quelli ancora ‘scoperti’ venerdì scorso). La fascia di età meno vaccinata e

quella tra i 60 ed i 69 anni: sono 1.458.624 le persone che non

hanno ricevuto somministrazioni (il 19%). (ANSA).



Fonte Ansa.it