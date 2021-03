(ANSA) – MILANO, 21 MAR – Continuano i disagi a Cremona dopo

anche stamattina non si è presentato nessuno in Fiera per la

vaccinazione anti covid, a causa del mancato invio degli sms da

parte di Aria Lombardia, la società della Regione che gestisce

le prenotazioni duramente criticata anche dalla vice presidente

e assessore al Welfare Letizia Moratti.

Quindi anche oggi medici e infermieri schierati nel



Advertisements