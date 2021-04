(ANSA) – MILANO, 02 APR – “Nessuno dei nostri operatori ha

chiesto alla signora se fosse la nonna di Fedez”. Così, in una

nota, l’Ats Città Metropolitana di Milano, risponde alle

polemiche suscitate da un post su Instagram di Chiara Ferragni,

in cui la blogger milanese accusava il sistema vaccinale

lombardo, di aver fissato un appuntamento alla nonna del marito,

solo dopo aver sollevato il caso.

“La somministrazione offerta oggi alla signora citata da

Chiara Ferragni (che ha omesso il Comune di residenza nella

compilazione dell’adesione) è avvenuta anche per altri cittadini

– si legge ancora nella nota -. Come annunciato si sta

concludendo la fase della campagna dedicata alla categoria over

80, quindi si stanno compiendo le ultime verifiche per

recuperare tutti coloro che hanno aderito”.

“Riceviamo ogni giorno decine di segnalazioni in merito a

cittadini over 80 che non sono stati ancora convocati per la

vaccinazione anti Covid – precisa l’Ats Città Metropolitana di

Milano -. Alla luce di verifiche, nella maggior parte di casi si

tratta di disguidi dovuti ad errori nella compilazione della

domanda. Tutte queste persone vengono contattate telefonicamente

e convocate per la somministrazione”. (ANSA).



