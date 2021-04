(ANSA) – CAGLIARI, 25 APR – Mentre si appresta a cominciare

la terza settimana in zona rossa, la Sardegna viaggia ormai,

anche nel fine settimana, con una media di circa 12mila

somministrazioni al giorno (più o meno in linea con il target

fissato da Figliuolo) e continua a scalare la classifica delle

regioni più virtuose nel report giornaliero del Governo,

pubblicato sul portale dei vaccini anti-Covid. Ora l’Isola è

12/a con 457.209 inoculazioni su 521.650 dosi consegnate con una

percentuale di somministrrazione pari all’87,6%.

“Al netto di chi rifiuta la vaccinazione, abbiamo praticamente

concluso le prime somministrazioni sugli ultraottantenni, dei

quali quasi la metà ha ricevuto anche la seconda dose – ha

spiegato l’assessore regionale della Snaità Mario Nieddu –

Siamo assolutamente in linea con i target giornalieri fissati

dalla struttura commissariale e siamo arrivati in più di

un’occasione a superare gli obiettivi. Le quantità che riceviamo

sono ancora limitate rispetto alla nostra capacità di

somministrazione, all’inizio della settimana scorsa avevamo

praticamente esaurito le dosi disponibili”.

Intanto cresce anche il numero dei soggetti fragili a cui è

stata effettuata almeno una dose: in pochi giorni si è passati

da circa 28mila soggetti vaccinati a 46.969 di oggi, mentre le

somministrazioni per gli over 80 sono arrivate a quota 138.699.

Da ieri nell’Isola sono anche iniziate le vaccinazioni del siero

Janssen della Johnson & Johnson che porterà ad un’accelerazione

nella campagna che ora sempre andare più spedita, anche grazie

all’arertura di nuovi hub e punti vaccinali che sul territorio

sono ora 87. (ANSA).



Fonte Ansa.it

