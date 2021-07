(ANSA) – ROMA, 02 LUG – “Sono stati oggi completati gli

anticipi a 56 giorni per le prenotazioni di tutti gli over 60

con doppia dose AstraZeneca”. Lo comunica l’assessore alla

sanità del Lazio Alessio D’Amato.

“Uno studio dell’azienda Janssen pubblicato sul New York Times

accerta l’efficacia del vaccino J&J contro la variante Delta

anche dopo 8 mesi dall’inoculazione, questo dato è importante

soprattutto per la campagna che stiamo promuovendo attraverso i

camper e le iniziative come al Santo Spirito dove vi è stato un

sold out”, conclude D’Amato. (ANSA).



Fonte Ansa.it