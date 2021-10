(ANSA) – TRIESTE, 26 OTT – “Le Regioni sono assolutamente

pronte” a organizzare la somministrazione della terza dose di

vaccino anti Covid. Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia

Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga ad ‘Anteprima Studio 24’ su Rainews 24.

“Tutta la parte organizzativa, dagli hub vaccinali al

personale, alle agende vaccinali – ha aggiunto – è stata

promossa dalla Regione con un grande sforzo. Noi siamo

disponibili a organizzare anche la terza dose. Se la parte

scientifica dirà che è utile farla anche per fasce più ampie di

età, noi ci siamo. Penso anzi sia utile procedere in questa

direzione – ha concluso – seguendo le indicazioni ufficiali e

scientifiche per tutelare la salute dei cittadini e l’economia

del Paese”. (ANSA).



Fonte Ansa.it