(ANSA) – MILANO, 25 APR – Da oggi, con il via alle

somministrazioni ai soggetti fragili over 70, al Palazzo delle

Scintille di Milano, è attivo il centro vaccinale più grande

d’Italia. Un hub che a pieno regime garantirà 10.000

vaccinazioni al giorno.

“Sono orgoglioso dell’impegno messo in campo da tutto il

personale sanitario della Regione Lombardia – scrive il

governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana su Facebook

-. Ringrazio anche Fondazione Fiera, Generali, Cisco e Moncler

che, con una generosità tipicamente lombarda, hanno contribuito

alla realizzazione di una delle strutture più imponenti

d’Europa. Avanti così!”. (ANSA).



Fonte Ansa.it

