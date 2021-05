Vaccini: Lazio, da luglio otto hub per vaccinare i giovani

“Otto hub a disposizione dei giovani a partire da luglio e senza fasce d’età: l’obiettivo è quello di estendere il successo dell’open day e immunizzare in maniera rapida e sicura i ragazzi e le ragazze che vogliono trascorrere le loro vacanze in serenità”. E’ quanto fa sapere su twitter la Regione Lazio.

“Oggi siamo a quattro milioni e 800 mila dosi in tutta la Lombardia. Le adesioni sono altissime, purtroppo le forniture che l’Europa dà sono molto basse rispetto alle nostre capacità vaccinali che sono alte. Il nostro obiettivo è di finire le vaccinazioni al 30 agosto con le forniture di oggi”. Lo ha detto l’assessore al Welfare della Lombardia Letizia Moratti. Moratti si è detta soddisfatta per le decisioni del Governo: “Le aperture tengono conto dell’andamento epidemiologico e con le giuste cautele permettono di riaprire le attività più colpite in questi mesi”.



Fonte Ansa.it

