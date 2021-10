(ANSA) – MILANO, 26 OTT – Da domani, mercoledì 27 ottobre, i

cittadini lombardi over 60 e le persone maggiorenni con elevata

fragilità potranno prenotare la terza dose del vaccino contro il

Coronavirus. Le prenotazioni saranno possibili sul portale

dedicato (www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it) o

tramite call center al numero gratuito 800.894.545. Lo comunica

in una nota la Regione, ricordando che la ‘dose booster’ può

essere somministrata solo se sono trascorsi almeno 6 mesi dal

completamento del ciclo vaccinale primario.

“Proteggersi con la terza dose di vaccino è molto importante

soprattutto per i soggetti più fragili”, spiega la

vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia,

Letizia Moratti. “Dopo aver ricevuto la prima e la seconda dose

di vaccino, la terza è necessaria per continuare a essere

protetti. I dati, infatti, dimostrano che la dose di richiamo,

somministrata almeno sei mesi dopo la conclusione del ciclo

primario, aumenta la protezione mentre questa, col tempo, tende

ad abbassarsi”, aggiunge Moratti. (ANSA).



