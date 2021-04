(ANSA) – CAGLIARI, 19 APR – La Sardegna recupera sulle altre

regioni nella campagna di vaccinazione e va al sestultimo posto

nella classifica stilata dal Governo sulle regioni più virtuose

nella somministrazione delle dosi. Secondo il report nazionale

l’Isola ha inoculato 387.749 dosi (di cui prime dosi 274.775 e

112.974 richiami) su 450.710 consegnate dalla struttura

commissariale pari all’86%. E una copertura della popolazione

(almeno una dose) pari al 23,78%.

Questo nonostante un rallentamento nella campagna questo fine

settimana. Dopo il record di oltre 13mila vaccini fatti venerdì,

tra sabato e domenica sono state somministrate 13.639 in due

giorni (8655 sabato e 4984 domenica). Ma l’hub di Sassari è

stato fermo dopo l’allagamento di sabato e ha ripreso la

campagna solo oggi.

Nel frattempo c’è una buona notizia per gli over 80, quasi tutti

gli ultraottentenni hanno ricevuto almeno una dose: 119.360 su

una stima iniziale di 115.000 come previsto dal piano vaccinale

che puntava a concludere la somministrazione di questa fascia

entro aprile. (ANSA).



