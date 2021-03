(ANSA) – CAGLIARI, 04 MAR – La somministrazione dei vaccini

in Sardegna stenta a decollare: oggi l’Isola, secondo il report

del Governo, è l’ultima regione in Italia per inoculazioni delle

dosi sulla base di quelle consegnate dalla struttura

commissariale: il 58%, ossia 95.985 vaccini fatti su 165.380

dosi arrivate. Ma non è l’unica nota dolente della campagna

vaccinale: la Fondazione Goimbe rileva che in Sardegna gli over



