(ANSA) – GENOVA, 18 APR – “La Liguria è ormai vicina al 90%

di vaccini somministrati sul consegnato”. Lo ha detto stasera il

governatore ligure Toti affidando il punto su pandemia e

vaccinazioni a una nota. Toti, che ha ricordato come in Liguria

si sia “nettamente superato” l’obbiettivo fissato dal

commissario per l’emergenza Covid di 54.799 vaccini avendone

somministrati oltre 73 mila nell’ultima settimana, ha

specificato che “sul fronte delle percentuali in Liguria ha

ricevuto la prima dose il 22,14% della popolazione residente,

mentre a livello nazionale il dato è del 17,5%. Per quanto

invece riguarda la seconda dose, la Liguria è all’8,4%, mentre

il dato nazionale è del 7,3%”.

“La curva del contagio – conclude Toti – resta stabile. I

dati ad oggi collocherebbero la nostra regione in zona gialla. È

importante continuare a impegnarci per mantenere questi

risultati e poter così iniziare a ripartire dal 26 aprile”.

(ANSA).



