Vaccini:al via nei luoghi di lavoro,i primi sono due cantine

(ANSA) – BENEVENTO, 16 MAG – Le prime vaccinazioni sui luoghi

di lavoro sono partite stamane in due aziende vitivinicole della

provincia di Benevento, per iniziativa della Coldiretti in

sinergia con la Regione Campania e la locale Asl. Circa un

migliaio di dosi verranno inoculate ad una platea di agricoltori

e di loro familiari, appartenenti alle fasce d’età attualmente

in corso di vaccinazione in Campania (dai 50 anni in su): le

operazioni si stanno svolgendo nella cooperativa Cantina di

Solopaca, nel comune di Solopaca, e nella Cantina della

Cooperativa La Guardiense a Guardia Sanframondi. La procedura di

prenotazionesi è basata su liste di adesione raccolte dalle

cooperative vitivinicole e da Coldiretti Benevento.

“Iniziare dal settore del vino – sottolinea il presidente

nazionale di Coldiretti, Ettore Prandini – ha un valore

simbolico per un Paese come l’Italia che è leader mondiale nella

produzione e nelle esportazioni, duramente colpite dalle

chiusure della ristorazione in Italia e all’estero”.

Ad oggi, spiega l’associazione di categoria, sono stati

approvati come punti vaccinali, in possesso di tutti i requisiti

richiesti, 141 sedi Coldiretti e 27 sedi aziendali del comparto

green, con l’obiettivo di coinvolgere 1,5 milioni di dipendenti,

agricoltori e addetti alla filiera agroalimentare Made in Italy.

(ANSA).



