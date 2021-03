(ANSA) – CAMPOBASSO, 17 MAR – Molte proteste in Molise da

parte di cittadini che non riescono a contattare il call center

attivato dalla Regione per avere informazioni sulla campagna

vaccinale. Sono tantissime le persone che segnalano le enormi

difficoltà incontrate per prendere la linea, linea che è quasi

sempre occupata probabilmente per le tante chiamate in arrivo.

La Regione tenta di correre ai ripari invitando

i cittadini aconsultare anche la sezione delle Faq, sul sito dedicato allacampagna vaccinale molisana, sezione che è stata appenaampliata.“Le nuove Faq appena inserite – spiega il consigliere regionaledelegato alla digitalizzazione Andrea Di Lucente – cercano dirispondere alle domande di una grossa fetta di popolazione, inparticolare di chi ha già manifestato la propria adesione allacampagna vaccinale”.Sempre Di Lucente ricorda poi che la campagna vaccinale èsuscettibile di modifiche costanti e dipende da una serie divariabili: l’arrivo o meno di vaccini e in quale quantità, losblocco o meno delle dosi di AstraZeneca, le indicazioni delcommissario, del ministero della Salute insieme a quelledell’Aita. “In base a queste variabili – prosegue -, letempistiche fornite nelle Faq potrebbero cambiare, così comealcune modalità. Ne verrà comunque data ampia comunicazione.Vorrei ricordare a tutti i molisani – conclude Di Lucente – chela piattaforma è in continua costruzione e tante delle domandeche vengono poste al call center oppure che le persone hanno inmente possono essere reperire nella sezione apposita.Consigliamo, quindi, di monitorarla per essere sempre aggiornatisulle novità”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

