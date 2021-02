(ANSA) – CATANIA, 13 FEB – Il Tar di Catania ha rigettato il

ricorso presentato contro l’assessorato alla Salute della

Regione Siciliana da alcune persone alle quale era stata

somministrata la prima dose del vaccino anti Covid-19 senza

essere in lista ed averne titolo. A loro, quindi, non sarà

eseguita la seconda inoculazione come deciso dalla Regione per “non premiare i ‘furbetti'”. Il provvedimento cautelare è stato



