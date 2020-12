(ANSA) – ROMA, 20 DIC – Attivata la procedura di sorveglianza

sanitaria e controllo per i voli in arrivo negli scali romani

dal Regno Unito. Eventuali passeggeri positivi al tampone

saranno trasferiti allo Spallanzani per il monitoraggio e lo

studio dell’eventuale variante del Covid. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Advertisements