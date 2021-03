(ANSA) – CITTA DEL VATICANO, 17 MAR – Sei anni di abusi che

lo hanno portato allo “schifo, disgusto, nausea” per l’ambiente

ecclesiastico. Così L.G., la presunta vittima degli abusi al

Preseminario San Pio X, parla della sua esperienza cominciata

quando aveva solo 13 anni. All’inizio “lo choc”, poi “l’esasperazione”, infine “la rassegnazione” di fronte a quel

compagno un anno più grande di lui che si era

infilato nel suoletto pochi mesi dopo il suo arrivo a Roma. Nel Processo per ipresunti abusi nel Preseminario dei ‘chierichetti del Papa’ oggiil tribunale vaticano ha ascoltato la presunta vittima L.G.,originario della provincia di Sondrio, oggi ventottenne.L.G. ha raccontato nei dettagli quanto subito dall’imputatoGabriele Martinelli, oggi sacerdote. Quando tentò di chiedere unintervento del Rettore, don Enrico Radice (l’altro imputato delprocesso), fu trattato male. Nel 2018, a distanza di 12 anni dalsuo ingresso al Preseminario e le prime violenze, L.G. hapresentato la sua denuncia al tribunale.La prossima udienza si terrà a il 26 marzo per ascoltare,come testimoni, Kamil Jarzembowski, l’ex allievo che per primocon Le Iene ha parlato della vicenda, e mons. Vittorio Lanzani,all’epoca vice del card. Angelo Comastri per la basilica di SanPietro. L’avvocato della vittima ha anche chiesto di citare ingiudizio la diocesi di Como; il Tribunale si è riservato didecidere. (ANSA).

Fonte Ansa.it

