(ANSA) – FIRENZE, 24 DIC – L’Esercito ha comunicato alla

Regione Toscana il cambiamento di data e orario per la consegna

dei vaccini anti-Covid. La nuova data di arrivo delle 620 dosi,

primo stock da distribuire nella regione, è prevista per le ore

8 di domenica 27 dicembre, sempre presso la Farmacia

dell’ospedale di Careggi a Firenze, quindi non più il pomeriggio

di sabato 26 dicembre come

era stato annunciato finora. Lo rendenoto la stessa Regione Toscana. Il governatore Eugenio Gianisarà presente alla consegna. (ANSA).

Fonte Ansa.it

