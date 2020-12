(ANSA) – VENEZIA, 9 DIC – Sono iniziate alle 3 le operazioni

di innalzamento delle paratoie del Mose, in vista della massima

di marea prevista (125-130 centimetri) per questa mattina a

Venezia. Lo confermano fonti del Comune.

Ieri il meteo ha messo sotto scacco il Mose, facendo finire

Venezia sono 138 centimetri di acqua. E’ bastata una rapida

evoluzione in negativo delle condizioni meteorologiche, con

forti

venti di scirocco e il mare non in grado di ricevere laspinta della laguna per lo scarico a valle dei fiumi ingrossatidalla pioggia, per buttare letteralmente al vento le performancedelle paratoie da ottobre a oggi. Da una previsione di 125centimetri si è arrivati nel pomeriggio a un livello eccezionalesuperiore di 13 centimetri ai calcoli dei tecnici.

Fonte Ansa.it

