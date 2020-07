(ANSA) – CARACAS, 2 LUG – Il Consiglio nazionale elettorale (Cne) del Venezuela ha annunciato ieri sera che le elezioni per il rinnovo dell’Assemblea nazionale (An) per la legislatura 2021-2026 si svolgeranno il 6 dicembre prossimo.

In un messaggio diffuso dalla tv statale Vtv, la presidente del Cne, Indira Alfonzo, ha reso noto che “si convoca tutto il Paese per il fiorno 6 dicembre 2020 per un processo elettorale destinato ad eleggere l’Assemblea nazionale per il periodo 2021-2026”.

La decisione di tenere la consultazione elettorale e la agenda relativa, ha aggiunto, sono state adottate all’unanimità da tutti i membri del Cne.

Fra il 13 ed il 26 di luglio, ha quindi detto, si svolgeranno giornate speciali di registrazione degli elettori, mentre le candidature per i 277 seggi disponibili potranno essere presentate fra il 10 ed il 19 agosto.



