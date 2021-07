(ANSA) – ROMA, 03 LUG – Controlli incrociati tra le liste

degli arrivi dall’Inghilterra e l’Ucraina con quelle dei

biglietti venduti. E’ allerta per alcune decine di tifosi la cui

posizione è al vaglio per accertare se siano arrivati in tempo

utile a osservare la quarantena. Roma si blinda per la partita

di stasera degli Europei tra Ucraina e Inghilterra, alla luce

dell’allarme per la variante Delta che sta facendo crescere i

contagi in Gran Bretagna. Le verifiche vengono effettuate negli

alberghi che li ospitano e, qualora fosse accertato che il loro

ingresso è avvenuto oltre il tempo utile per osservare

quarantena, verrà intimato di non recarsi allo stadio,

procedendo anche a invalidare il biglietto. Attivati diverse ore

prima del fischio di inizio i cinque check point a ridosso dello

stadio per un controllo preliminale prima dei tornelli,

finalizzato proprio a intercettare i tifosi non in regola e a

riportarli presso le loro strutture alberghiere. (ANSA).



Fonte Ansa.it