(ANSA) – ALESSANDRIA, 24 OTT – Il vescovo di Alessandria,

monsignor Guido Gallese, è risultato positivo al Coronavirus. Lo

rende noto la Diocesi di Alessandria, precisando che le

condizioni del vescovo, che si sta curando in casa, sono buone.

Sono stati avviati gli accertamenti previsti da parte degli

organismi incaricati, che includono anche il tracciamento e le

verifiche dei contatti a rischio. Tutti gli impegni, comprese le

ordinazioni sacerdotali di don Santiago Ortiz e don Domenico

Dell’Omo (previste per il 31 ottobre e il 7 novembre), sono

rinviati a data da destinarsi.

“La Madonna della

Salve ci protegga e interceda per noi inquesto momento così difficile, in cui siamo chiamati ad offrireamorevolmente le nostre fatiche e sofferenze, come ci insegnal’Apocalisse, alla luce della quale stiamo camminando comeChiesa alessandrina”, afferma monsignor Gallese nel messaggioinviato ai confratelli sacerdoti. (ANSA).

