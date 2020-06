(ANSA) – NEW YORK, 11 GIU – ‘Via col vento’ potrebbe tornare su Hbo Max già dalla prossima settimana. Lo scrive il Washington Post secondo cui WarnerMedia, che opera la piattaforma in streaming, potrebbe rendere di nuovo disponibile il controverso film preceduto dall’introduzione di un autorevole studioso afro-americano, il cui nome tuttavia non è stato ancora reso noto.

Il capolavoro che parla della tormentata storia d’amore di Rossella O’Hara e Rhett Butler durante gli anni della Guerra Civile era stato ritirato perché definito ‘razzista’ sull’onda delle proteste per l’uccisione di George Floyd da parte della polizia di Minneapolis.

“Via col vento” – aveva detto il portavoce di WarnerMedia – è il prodotto del suo tempo e presenta alcuni pregiudizi etnici e razziali che sfortunatamente sono stati comuni nella società americana”. Il portavoce ha aggiunto anche che queste rappresentazioni razziste erano sbagliate allora e lo sono oggi.

(ANSA).



