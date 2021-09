(ANSA) – CALTANISSETTA, 22 SET – Arrestato dai poliziotti

della Squadra Mobile di Caltanissetta il padre della bimba di 8

anni che era finita in ospedale dopo avere ingerito cocaina. La

piccola era arrivata in pronto soccorso in gravi condizioni lo

scorso 14 settembre e, poiché dagli esami era risultata positiva

alla cocaina, i medici avevano immediatamente contattato la

polizia. Dalle indagini è emerso che la piccola aveva ingerito

la cocaina detenuta dal padre, pertanto i genitori erano stati

convocati e denunciati. Entrambi, nonostante la loro figlia

fosse ricoverata in ospedale, non hanno voluto fornire

indicazioni precise su come la bimba avesse potuto ingerire

della droga. Considerato che il papà della bambina si trovava

agli arresti domiciliari per traffico di sostanze stupefacenti,

la Procura della Repubblica nissena ha chiesto e ottenuto il

ripristino della custodia in carcere, avendo l’uomo violato le

prescrizioni imposte dal giudice, ovvero quelle di chi si trova

agli arresti domiciliari. Le attività investigative condotte

dalla Squadra Mobile, dalla Sezione di Polizia Giudiziaria della

Polizia di Stato presso la Procura per i Minori e dall’Ufficio

Minori della Divisione Anticrimine, hanno permesso di

rappresentare quanto accaduto alla Procura per la Repubblica

presso il Tribunale per i Minorenni che ha immediatamente

richiesto l’affidamento dei due bambini della coppia a persone

affidabili, in questo caso ai nonni. La piccola è stata dimessa

dall’ospedale ieri. (ANSA).



Fonte Ansa.it