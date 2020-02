(ANSA) – NEW YORK, 28 FEB – Apertura in netto calo per Wall Street che, sui timori del coronavirus, si avvia a chiudere la peggiore settimana dalla crisi finanziaria del 2008. Il Dow Jones perde il 2,81%, il Nasdaq il 2,82% e l’indice S&P500 il 2,68%.



