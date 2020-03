(ANSA) – NEW YORK, 16 MAR – Wall Street crolla in apertura e scatta lo stop agli scambi per 15 minuti. Il Dow Jones in avvio di seduta perdeva il 9,76% a 20.935,16 punti, il Nasdaq cedeva il 6,12% a 7.392,73 punti mentre lo S&P 500 lasciava sul terreno l’8,14% a 2.490,47 punti.



