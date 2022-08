(ANSA) – PADOVA, 22 AGO – Preoccupante crescita dei casi di

infezione da West Nile in Veneto. All’ospedale di Padova, in

pochi giorni, sono diventati 10 i pazienti in gravi condizioni

ricoverati in terapia intensiva. Complessivamente nell’ospedale

della città euganea si trovano 15 malati. Lo rende noto

l’azienda ospedaliera. “Alcuni di questi pazienti ospitati in

terapia intensiva sono relativamente giovani, attorno ai 50-60

anni. I restanti sono anziani, colpiti duramente da questo

virus, che quest’anno sembra particolarmente aggressivo” afferma

il direttore generale dell’Azienda Ospedale Università Padova,

Giuseppe Dal Ben. (ANSA).



Fonte Ansa.it