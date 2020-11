(ANSA) – MILANO, 25 NOV – In occasione del decimo

anniversario dalla scomparsa della tredicenne Yara Gambirasio,

avvenuta la sera del 26 novembre 2010

a Brembate Sopra (Bergamo), saranno visibili le prime immagini

del furgone di Massimo Bossetti, su cui il pool di consulenti

legali della famiglia intende lavorare per produrre nuovi

accertamenti.

Le immagini saranno mostrate dalla trasmissione ‘Iceberg’, in

onda domani sera su Telelombardia.



Advertisements