Abbiamo il piacere di annunciare che anche quest’anno nonostante le difficoltà, grazie all’impegno della Comunità Ebraica di Venezia e di CoopCulture, il Museo Ebraico di Venezia aprirà gratuitamente le porte al pubblico domenica 6 settembre 2020 partecipando alla ventunesima edizione della Giornata Europea della Cultura Ebraica.

Il MEV grazie alla consulenza richiesta da CoopCulture alla società GAe Engineering, punto di riferimento per i servizi di Safety in Italia, ha redatto un protocollo per l’attuazione di misure e procedure dei piani di riapertura e fruizione, e la certificazione virus free and safe.

Nel rispetto delle nuove modalità di visita gli ingressi al museo sono contingentati e il numero dei visitatori che il museo potrà accogliere sia per la visita libera che per le visite guidate sarà necessariamente limitato. Il museo confida nella comprensione del pubblico che non potrà accedere numeroso come nelle passate edizione della giornata.

Per partecipare è indispensabile la prenotazione.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram