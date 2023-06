Al via dopodomani , domenica 25 giugno, la 18^ edizione del Festival Internazionale di poesia totale “La punta della lingua”, fino al 3 luglio nei comuni di Ancona, Castelfidardo, Filottrano, Offagna, Fabriano e Urbino.

Saranno oltre 150 autori e autrici presenti per 35 appuntamenti in 9 giorni, nel programma ideato dai due direttori artistici Luigi Socci e Valerio Cuccaroni.

POESIA TOTALE – La 18^ edizione vanta un cartellone sempre più ricco che rispecchia la “mission” del Festival: mettere in scena l’arte versificatoria in tutte le sue forme, attraverso linguaggi e tematiche differenti. L’attore e regista Antonio Rezzasarà il 30 giugno alle 21.30 alla Mole Vanvitelliana di Ancona per la presentazione del suo film Il Cristo in gola. Il poeta Milo De Angelis, traduttore del De Rerum Natura di Lucrezio, sarà a Offagna, al Monastero di Santa Zita il 27 giugno alle ore 21.30 e a Fabriano per un incontro alle 18.30 presso il Museo della Carta, il 28 giugno, presenta Alessandro Moscè. Finalista del Premio Strega 2023 con il suo Autoritratto automatico (Garzanti), il poeta e scrittore Umberto Fiori, sarà protagonista di un incontro alla Chiesa di S. Maria di Portonovo (An) il 3 luglio alle 21.30. Ad anticiparlo, alle 18.30 nella stessa località saranno i due ospiti internazionali: il poeta giamaicano Ishion Hutchinson e la poetessa bielorussa Valzhyna Mort che saranno protagonisti di un reading con le traduzioni di Damiano Abeni. La Compagnia Frosini Timpano (Premio Ubu 2022) sarà di scena nel suo nuovo spettacolo “Disprezzo della donna. Il futurismo della specie” il 1° luglio alle 21.30 alla Corte della Mole Vanvitelliana. Il cantautore, poeta e teatrante Ivan Talarico sarà l’ospite speciale della Finalissima Marche-Umbria del Poetry Slam LIPS (Lega Italiana Poetry Slam), a Fabriano, in Zona Conce, il 28 giugno alle ore 21.30. Inoltre, il 25 giugno Laura Pugno sarà a Filottrano alle 19.30 in Piazza Dante (detta Piazza delle Erbe) per il simposio poetico Oracolo manuale per poete e poeti e per alcune letture, a cui seguirà lo spettacolo di poesia e musica di Angelo Ferracuti e Paolo Capodacqua, dedicato a Luigi Di Ruscio. Il 30 giugno alla Sala polveri della Mole Vanvitelliana, alle 19.15, Florinda Fusco presenterà il suo nuovo libro, selezionato al Premio Pagliarani.

“La punta della lingua 2023” è anche:

LA POESIA E LA COSIDDETTA INTELLIGENZA ARTIFICIALE – È uno dei maggiori appuntamenti di quest’anno: Poes-IA, due giorni dedicati a versi e algoritmi alla Mole Vanvitelliana, a cura di Sineglossa. La sperimentazione è da sempre nelle corde de “La punta della lingua”. Il 1° luglio dalle 14.30 alle 17.30 presso l’Aula Didattica ci sarà un Laboratorio di sperimentazione con versi e algoritmi (Workshop per giovani poeti/e finalizzato alla coproduzione tra la parte artistica e le macchine). I due tutor saranno Fabrizio Venerandi, scrittore e poeta esperto di tecnologie audiovisive e dell’applicazione dell’interattività all’opera letteraria, e Federico Bomba, direttore artistico di Sineglossa. Il 2 luglio dalle 18 nella Sala delle Polveri ci sarà la Tavola rotonda su versi e algoritmi. Seguirà un Dibattito su Intelligenza Artificiale, Linguaggio e Poesia, interazione esseri umani e macchine, con Federico Bomba, Roberta Iadevaia, autrice del saggio Per una storia della letteratura elettronica, e Fabrizio Venerandi.

PREMIO FRANCO SCATAGLINI / LA POESIA CHE SI VEDE – Nella terza edizione del riuscito e originale concorso internazionale di videopoesia La poesia che si vede, il premio Franco Scataglini sarà assegnato (il 26 giugno presso l’Arena Cinema Lazzaretto della Mole Vanvitelliana) al vincitore del concorso, tra le 158 opere iscritte da circa 35 paesi diversi. Chiamata ad assegnare il Premio sarà la Giuria di Qualità, composta quest’anno da Massimo Gezzi, Giulia Grandinetti, Viviana Nicodemo, Lamberto Pignotti e Luigi Socci. Il pubblico presente in sala potrà votare la propria opera preferita e decretare il vincitore dello speciale Premio del Pubblico.

LABORATORI DI SCRITTURA UNDER 35 ALLA PRESENZA DEI CRITICI: Se è vero che è sempre difficile per un/a giovane poeta o scrittore/trice incontrare tangibilmente esperti del settore e critica, “La punta della lingua” intende facilitare questo “colloquio”. Per questo ci sarà Vivaria. Officina di nuove scritture poetiche under 35 (il 1° e il 2 luglio dalle 10 nell’Aula Didattica della Mole Vanvitelliana), con i critici Davide Castiglione, Stefano Colangelo, Renata Morresi, Chiara Portesine, Massimo Raffaeli che daranno il loro parere e i loro consigli sugli inediti dei partecipanti.

LE NOTTI BIANCHE DELLA POESIA: Il 2 luglio dalle ore 21 sarà una notte speciale a “La punta della lingua 2023”: una maratona di poesia alla Corte della Mole Vanvitelliana. Onda anomala. La notte bianca della poesia ovvero letture di oltre 50 poeti sul palco. Pj set di luigisocci. Da Ancona, città di porto, ripartono i traghetti. I più grandi, quando passano a largo delle spiagge locali, sollevano un’onda anomala che si abbatte sugli ignari bagnanti. Altrettanto anomala l’onda della poesia sorprenderà chi sarà alla Mole per farsi travolgere. L’evento è stato preceduto il 15 giugno dall’anteprima di Macerata che ha visto dalle ore 19.00 alle 24.00 alla Libreria Catap la Piccola notte bianca della Poesia: una Non-stop di letture dalle ore 19.00 a notte inoltrata e dalle ore 22 alle 24 microfono aperto per chi ha voluto leggere le sue poesie.